Influenciadora Rafaela Del Bianchique morre em acidente de carro em SP

Morreu aos 27 anos nesta sexta-feira, 3, a influenciadora Rafaela Del Bianchi, após um acidente de carro na Rodovia Lix da Cunha, em Campinas, interior de São Paulo. Segundo informações do EPTV, Rafaela era a condutora e não usava cinto de segurança na hora do acidente. O carro capotou por volta das 5h da manhã, e ela foi projetada para fora do veículo.

Além de Rafaela, estava também no automóvel uma amiga, dona do carro, que estava no banco do carona. Ela sofreu ferimentos leves e foi encaminhada ao hospital. Ainda não há informações se Rafaela havia consumido álcool.

Rafaela era influenciadora e somava mais de 20 mil seguidores no Instagram, onde compartilhava sua rotina de treinos na academia, viagens e momentos de descontração e lazer com amigos ou ao lado da filha, Júlia, de 11 anos. Em suas últimas publicações, ela mostrou o dia na academia e compartilhou fotos e vídeos com amigas na boate Duck, em Campinas.