Gracyanne Barbosa compartilha detalhes de lesão no joelho após acidente no 'Dança dos Famosos'

A influenciadora fitness Gracyanne Barbosa, de 42 anos, compartilhou nas redes sociais detalhes sobre a lesão sofrida durante uma apresentação no quadro Dança dos Famosos. O acidente resultou no rompimento de um tendão no joelho e exigiu que a ex-mulher de Belo fosse submetida a uma cirurgia.

Ao responder perguntas de seguidores no Instagram, Gracyanne explicou que percebeu o problema durante o último giro da coreografia. "Ouvi um estalo muito alto e achei que meu joelho tivesse batido no do Linekee. Mas ele disse que não, e percebi que o barulho vinha do meu joelho. Só depois soube que se tratava do rompimento de um tendão", relatou.

Mesmo sentindo dor, a dançarina tentou finalizar a apresentação. "Na hora, só pensava em continuar. Todo mundo foi muito carinhoso. Foi um momento de dor, mas de apoio também. Mas já desconfiava que fosse algo mais sério", disse.