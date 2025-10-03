Globo não vai divulgar sinopses da última semana da novela 'Vale Tudo'

Chegando na reta final de Vale Tudo, a Rede Globo decidiu não divulgar as sinopses da última semana da novela. Os eventos dos capítulos finais do folhetim devem focar nas investigações sobre o assassinato de Odete Roitman (Debora Bloch) e outros desfechos da trama, como a situação de Raquel (Taís Araújo)e Ivan (Renato Góes) e de outros membros da família Roitman.

Em comunicado enviado nesta sexta-feira, 3, a emissora declarou que não serão divulgadas as sinopses dos capítulos 169 a 173 da novela, que vão ao ar na semana do dia 13 de outubro, segunda-feira, ao dia 18, sábado.