SplashUOL
Assine UOL
Novelas

Globo não vai divulgar sinopses da última semana da novela 'Vale Tudo'

São Paulo
Heleninha (Paolla Oliveira) em 'Vale Tudo'
Heleninha (Paolla Oliveira) em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo

Chegando na reta final de Vale Tudo, a Rede Globo decidiu não divulgar as sinopses da última semana da novela. Os eventos dos capítulos finais do folhetim devem focar nas investigações sobre o assassinato de Odete Roitman (Debora Bloch) e outros desfechos da trama, como a situação de Raquel (Taís Araújo)e Ivan (Renato Góes) e de outros membros da família Roitman.

Enquete: Quem vai matar Odete Roitman em 'Vale Tudo'? Vote

Em comunicado enviado nesta sexta-feira, 3, a emissora declarou que não serão divulgadas as sinopses dos capítulos 169 a 173 da novela, que vão ao ar na semana do dia 13 de outubro, segunda-feira, ao dia 18, sábado.

Escrito por Manuela Dias, o remake de Vale Tudo chega ao fim no dia 17 de outubro, sexta-feira. Na semana seguinte, começa a ir ao ar Três Graças, de Aguinaldo Silva.

A morte de Odete Roitman, um dos eventos mais marcantes da teledramaturgia brasileira na versão de 1988, acontece desta vez no capítulo da próxima segunda-feira, 6. Entre os suspeitos de cometer o assassinato estão Heleninha (Paolla Oliveira), Celina (Malu Galli), César (Cauã Reymond) e Fátima (Bella Campos).

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.