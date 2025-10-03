Dwayne Johnson enfrenta seus medos no filme Coração de Lutador

Johnson tem falado francamente sobre sua infância difícil, seu relacionamento turbulento com seu falecido pai, Rocky Johnson, e sua insegurança financeira. No entanto, como artista, ele manteve todas essas velhas feridas fora do quadro até agora. Pela primeira vez em sua carreira, decidiu pegar esse trauma e canalizá-lo em algo que ama: atuação e narrativa. E isso o colocou na disputa pelo Oscar.

Coração de Lutador, que estreou nos cinemas nesta quinta-feira, 2, não foi apenas um salto no desconhecido para Johnson. Para a co-estrela Emily Blunt e o cineasta Benny Safdie, dirigindo um longa-metragem sozinho pela primeira vez, foi uma chance de expressar diferentes lados de si mesmos também.

"É difícil para nós sabermos do que somos capazes às vezes", disse Blunt.

Como ator, Johnson nunca realmente fez o estilo indie. Não precisava. Em 2001, ele estourou na cena com o blockbuster O Retorno da Múmia e nunca mais olhou para trás. Em menos de 25 anos, seus filmes arrecadaram mais de 12,5 bilhões de dólares nas bilheterias globais.

Quando ele assistiu ao documentário de John Hyams sobre Kerr, sua carreira já estava firmemente em ascensão, com Luke Hobbs [seu personagem em Velozes e Furiosos] e a franquia Jumanji ainda por vir. A ideia ficou com ele, e alguns anos depois ele adquiriu os direitos da história através de sua companhia de produção Seven Bucks.

Mais anos se passariam até que outro filme reacendesse a faísca novamente: o frenético Joias Brutas. Ele decidiu levar Coração de Lutador para seus cineastas, Benny e Joseh Safdie. E se eles pudessem ver algo diferente para ele também?