Débora Bloch se despede de equipe de Vale Tudo e Paolla Oliveira dá spoiler: 'Odete morre'

Depois de se despedir da TCA, Débora Bloch, que vive Odete Roitman em Vale Tudo, agora se despede da casa da irmã Celina (Malu Galli), montada no Estúdio K da TV Globo. A personagem deve morrer no capítulo que vai ao ar na próxima segunda-feira, 6.

A atriz postou o vídeo da despedida nos stories no seu perfil no Instagram. "Quero dizer para vocês que foi um prazer fazer essa novela com vocês, essa equipe maravilhosa do Estúdio K. Obrigado, meus parceiros, vocês são demais", disse Débora no vídeo que foi gravado por Paolla Oliveira.

Na gravação, a intérprete de Heleninha Roitman vira a câmera do celular para si e, visivelmente emocionada, dá o spoiler: "Odete morre!".