'A Fazenda: após eliminação, trato dos animais e estratégias de participantes geram brigas

A Fazenda 17 teve sua segunda eliminação nessa quinta-feira, 2: Renata Muller, que disputava a berlinda com Duda Wendling e Walério Araújo, recebeu apenas 18,96% dos votos para permanecer no programa. Após sua saída, teorias sobre a próxima Roça inflamaram uma briga generalizada.

Também rolaram discussões no trato dos animais entre Saory e Rayane. As duas já tinham brigado em dias anteriores.

Quem foi eliminado na Roça da semana?