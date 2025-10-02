'The Chosen': ator detalha preparação intensa para crucificação de Jesus

Jonathan Roumie, intérprete de Jesus Cristo na série "The Chosen", revelou detalhes do processo de preparação para as cenas de crucificação que serão exibidas na sexta temporada da série. Em entrevista à revista Men's Health, publicada nesta quarta-feira, 1º, o ator contou como adaptou treinos e rotina ao longo de um ano para alcançar o físico necessário para o papel.

Roumie contou que a proposta do treinamento foi "treinar como Jesus", o que resultou em uma perda de aproximadamente 9 a 11 quilos. O plano, elaborado por seu treinador, não incluía foco em musculação tradicional, mas sim atividades que remetem a um estilo de vida mais ativo e funcional. O ator precisou caminhar pelo menos 10 mil passos por dia, além de adotar exercícios básicos, como flexões e barras fixas.

Segundo ele, a escolha se conectava à imagem histórica e artística de Jesus: "um homem magro, com abdômen definido e acostumado a andar longas distâncias".