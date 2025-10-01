Renda mensal de Nicole Kidman e Keith Urban é revelada em documentos de divórcio

Detalhes da vida financeira de Nicole Kidman e Keith Urban começam a se tornar públicos poucos dias após o ex-casal anunciar a separação. De acordo com o portal americano E! News, a atriz entrou na Justiça com o pedido de divórcio na terça-feira, 30, citando "diferenças irreconciliáveis" como o motivo principal. Entre os documentos apresentados, consta um plano parental que revela qual é a média de ganhos mensais dos artistas.

Nicole e Keith foram casados por 19 anos, e têm duas filhas, Sunday Rose, 17, e Faith Margaret, de 14. Ainda conforme o E!, os advogados de Nicole prepararam uma planilha que foi apresentada como parte do acordo de custódia firmado pelos dois em relação à guarda das filhas. Segundo o material, Nicole e Keith recebem, por mês, US$ 100 mil cada (R$ 533.890,00 (cada), na conversão atual).

Embora altos, os valores condizem. Segundo levantamento recente da revista Forbes, Nicole aparece entre as atrizes mais bem pagas da atualidade, recebendo valores ainda mais alto segundo as estimativas. A atriz e o cantor, aliás, concordaram com o não-pagamento de pensão alimentícia ou qualquer tipo de suporte financeiro para o cuidado das filhas.