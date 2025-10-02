Poliana Rocha revela que Leonardo 'adotou' e depois 'devolveu' jovem desconhecido em viagem

Segundo a influencer, Leonardo teria justificado a viagem para a esposa dizendo que o garoto de Ilhéus "vai brincar com o Zé Felipe" e era "uma boa pessoa".

Durante a visita do menino a Goiânia, Poliana o levou ao salão de beleza para uma progressiva no cabelo e ainda o levou ao médico após ele passar mal. No hospital, foi descoberto que ele precisava de tratamento contra vermes, coberto pela influencer.

Depois de um tempo, no entanto, a famosa começou a se incomodar com alguns dos comportamentos do garoto. "O menino começou a me chamar de mainha E aquilo foi me incomodando, sabe? E acho que o Zé Felipe começou a ficar um pouco enciumado com o menino", lembrou ela, dizendo também que o jovem havia parado de brincar com seu filho para passar o "dia todo deitado no sofá". "Sombra e água fresca. Ele ficou em casa um mês e meio."

"Eu falei: Gente, eu preciso devolver esse menino. Como eu vou fazer? Comprei passagem, coloquei ele no voo, comprei roupa e encaminhei ele pra voltar pra Bahia", disse ela, afirmando ainda que teria pagado pensão alimentícia para a família do jovem, mesmo sem nunca ter tido contato com sua mãe.

Polêmica

Os internautas que assistiram à entrevista ficaram divididos com a história: para alguns, Poliana e Leonardo fizeram uma boa ação; para outros, o casal tratou o garoto de Ilhéus como um brinquedo qualquer para o filho. "Parece que ela está falando de um cachorro ", comentou uma usuária do Instagram, com outra afirmando que "essa foi a conversa mais elitista que já ouvi na vida".