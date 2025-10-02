Milton Nascimento é diagnosticado com demência, revela filho

A principal estranheza, no entanto, foi a repetição constante de histórias. Conhecido por passar horas narrando diferentes passagens de sua vasta trajetória, o artista começou a voltar aos mesmos assuntos em questão de minutos. De acordo com a reportagem da Piauí, em abril, Milton passou por uma série de testes clínicos para avaliar suas funções cognitivas, como atenção, capacidade de cálculo, orientação espacial e linguagem.

O declínio cognitivo foi tão acentuado que o médico do cantor, o clínico geral Weverton Siqueira, expressou sua preocupação a Augusto, afirmando que, pela primeira vez em uma década, estava assustado com a piora do quadro de Milton. Uma bateria completa de exames foi, então, solicitada.

Apesar da apreensão, Augusto buscou proporcionar um momento especial para o pai. "Quando vi que o meu pai apresentava uma piora no quadro cognitivo, perguntei ao médico se seria uma loucura fazer uma viagem de motorhome com ele pelos EUA", relatou ele à Piauí. A viagem aconteceu em maio, um mês após a consulta.

O diagnóstico final veio semanas após o retorno da aventura norte-americana. Além de um diagnóstico de Parkinson recebido em 2023, Milton Nascimento teve confirmado o quadro de demência por corpos de Lewy (DCL), uma doença associada a depósitos anormais de uma proteína chamada alfa-sinucleína no cérebro. Esses depósitos, conhecidos como "corpos de Lewy", afetam substâncias químicas cerebrais, podendo levar a problemas de pensamento, movimento, comportamento e humor.