Cultura Artística terá dez atrações na temporada 2026

A programação em 2026 segue essa tendência. O ano começa com o Ensemble K, grupo de câmara criado pela maestra brasileira Simone Menezes na Europa. Em seguida, apresentam-se os Solistas de Câmara de Praga, com o trompista Radek Baborák. A Orquestra de Câmara de Munique, com Jörg Widmann, vem na sequência, assim como o Danish String Quartet.

O segundo semestre tem início com o conjunto Il Pomo dOro, com Jakub Józef Orlinski. A música barroca é o destaque também dos concertos da Arcangelo Orchestra and Choir London. Andràs Schiff e Juan Diego Florez fazem seus recitais na sequência. E o ano termina com o Trio Sitkovetsky e as irmãs pianistas Katia e Marielle Labèque.

Ter o teatro de volta, explica Lohmann, possibilitou ao Cultura Artística retomar algumas práticas antigas. "Hoje o artista vem lá de fora e, com um número maior de concertos, pode ficar aqui uma semana, fazendo vários tipos de intercâmbio, ou mesmo ter espaço para se dedicar ao próprio estudo. É algo que vai na direção contrária à produção em massa, com um concerto logo após o outro."

A série de violão, que acontece no Culturinha, sala menor do teatro, que também recebe palestras e cursos, terá cinco atrações: o duo australiano Ziggy and Miles; o francês Virgile Barthe; a russa Irina Kulikova; o alemão Tilman Hoppstock e o brasileiro Plínio Fernandes.

Diversificação

Outro aspecto diz respeito às parcerias que o teatro tem firmado com outras instituições ligadas à música, como a Tucca, a Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo, a USP (com a Semana de Música Antiga) ou concursos, como o Van Cliburn, dos Estados Unidos. E a diversificação das séries de apresentações. Desde sua reabertura, o teatro passou a ter um grupo residente, a São Paulo Chamber Soloists, e voltou a realizar concertos matinais. Ambos os projetos seguem em 2026, com atrações como o Trio Callas, os pianistas Pablo Rossi, Caio Pagano e Aristo Sham (vencedor do Van Cliburn) e Nikola Meeuwsen (vencedor do Concurso Rainha Elisabeth da Bélgica).