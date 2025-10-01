Avenged Sevenfold divulga novas datas de shows no Brasil

O Avenged Sevenfold anunciou as novas datas dos shows no Brasil. A banda se apresenta na Pedreira Paulo Leminski, em Curitiba, no dia 28 de janeiro de 2026. No dia 31 de janeiro, o grupo sobe ao palco no Allianz Parque, em São Paulo.
Os shows da banda no Brasil aconteceriam neste mês, mas foram adiados após M. Shadows, vocalista do grupo, revelar o diagnóstico de um problema nas cordas vocais. Antes, as apresentações seriam nos dias 2 e 4 de outubro, em Curitiba e São Paulo, respectivamente.
O artista explicou que a decisão foi tomada para que ele possa passar pelo tratamento e reabilitação para poder voltar a se apresentar o mais rápido possível.
Os ingressos das datas antigas estão automaticamente válidos para as novas apresentações. Caso o comprador não tenha interesse em comparecer aos shows nas novas datas, deve solicitar o reembolso pela Eventim.
Ainda restam alguns ingressos disponíveis, que podem ser adquiridos no link.
*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.