'A Fazenda': roça formada, briga por comida e punições propositais são destaques

Na terça-feira, 30, durante a transmissão do programa ao vivo, os escolhidos para a Roça foram Rayane, Walério, Duda e Renata Muller. Com exceção de Duda, eles ainda passariam pela Prova do Fazendeiro, em que um deles sairia da berlinda direto para a liderança das tarefas da semana.

Duda não jogou, já que foi vetada por Renata durante a formação da berlinda. Veja como cada peão entrou na Roça.

Na noite de quarta, rolou a Prova do Fazendeiro, que consistia em colocar os roceiros para montar um muro com a imagem de uma raposa.

No toque de um sino, eles também deveriam tentar acertar três vezes uma pelúcia dentro de uma área demarcada atrás do muro.

Rayane ganhou a prova ao ser a primeira a montar o quebra-cabeças e será Fazendeira pela segunda vez.

Peões causam punições de propósito