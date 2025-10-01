Soprano brasileira é condecorada pelo rei Charles III; veja como foi

A soprano brasileira Gabriella di Laccio foi condecorada nessa terça-feira, 30, pelo rei Charles III, com a honraria de Membro da Ordem Mais Excelente do Império Britânico. O reconhecimento se dá por seu trabalho com a Donne, fundação cujo propósito é trazer reconhecimento para mulheres no cenário musical.

O título que Gabriella recebe é concedido desde 1917 pelo Reino Unido para personalidades que executam serviços notáveis à nação em suas respectivas áreas de atuação. Ela também é detentora de um recorde no Guinness Book pela mais longa transmissão ao vivo de música acústica.

Em suas redes sociais, a soprano postou uma foto da honraria, que é concedida por meio de uma medalha. "Obrigada a todos que fazem parte da minha jornada. Sinto-me verdadeiramente abençoada", disse.