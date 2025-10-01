Sindicato dos atores dos EUA solta comunicado contra atriz criada com IA

O sindicato dos atores dos Estados Unidos (SAG-AFTRA), usou as redes sociais para publicar um comunicado contra Tilly Norwood, atriz criada com o uso de inteligência artificial. "O SAG-AFTRA acredita que a criatividade é, e deve continuar sendo, centrada no ser humano. O sindicato se opõe à substituição de artistas humanos por inteligência artificial", começa a nota.

A publicação diz que Tilly Norwood não é uma atriz, e sim um personagem gerado por um programa de computador treinado com base no trabalho de profissionais da área. O SAG-AFTRA afirma que a inteligência artificial não tem experiência de vida ou emoção para basear sua performance. "Isso não resolve nenhum 'problema' - só cria um problema ao usar performances roubadas para retirar o trabalho de atores, pondo em risco o seu sustento e desvalorizando a arte humana", completa.

Três dias atrás, Eline Van der Velden, criadora de Tilly Norwood, usou as redes sociais para dizer que a inteligência artificial não é usada para substituir as pessoas e sim como uma ferramenta.