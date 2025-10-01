Robbie Williams revela ter síndrome de Tourette e admite medo de se apresentar ao vivo

O cantor Robbie Williams revelou pela primeira vez que convive com a síndrome de Tourette, um distúrbio neurológico que provoca tiques motores e vocais. Em entrevista ao podcast I'm ADHD! No You're Not, apresentado por Paul Whitehouse e Mine Conkbayir, o artista de 51 anos falou sobre os desafios diários e o impacto da condição em sua vida pessoal e profissional.

Williams explicou que os sintomas vão além dos tiques físicos, afetando também seus pensamentos. Ele descreveu experiências em que ideias invasivas surgem sem controle, mesmo em situações comuns do cotidiano. "Eu estava andando na rua outro dia e percebi que esses pensamentos estão dentro da síndrome. Eles simplesmente não saem", disse o cantor. O artista também comentou sobre o resultado recente de um teste para autismo, que foi negativo, embora reconheça ter traços associados, como ansiedade ao se afastar de seu espaço seguro.

Relação difícil com os palcos