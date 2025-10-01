Gracyanne Barbosa tem alta hospitalar e é recebida por mãe de Belo e ex-BBB

Após alguns dias internada devido a uma lesão sofrida durante sua participação no Dança dos Famosos, Gracyanne Barbosa recebeu alta hospitalar nesta terça-feira, 30. A influenciadora retornou para casa, no Rio de Janeiro, e compartilhou vídeos onde aparece utilizando muletas e caminhando com dificuldade.

Apesar do fim do casamento com Belo, Gracyanne continua residindo na mesma casa que dividia com o cantor. O convívio inclui a presença da ex-sogra, dona Teresinha. "Cheguei e fui recebida assim, cheia de amor. Te amo, dona Teresinha, vamos vencer juntas", escreveu a musa fitness.

Gracyanne também recebeu a visita de Vinicius Nascimento, com quem dividiu o confinamento no Big Brother Brasil 25. A presença do amigo foi celebrada pela influenciadora. "Dona Teresinha quer casar com ele, vai entrar para a família. Que bom ter você aqui, te amo Vini", escreveu Gracyanne.