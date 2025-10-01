Gilsinho, intérprete da Portela, morre aos 55 anos

O intérprete da Portela Gilson da Conceição, conhecido como Gilsinho, morreu nessa terça-feira, dia 30, aos 55 anos. Ele era uma das vozes mais conhecidas do carnaval no Rio de Janeiro e fazia parte da escola de samba desde 2006.

A informação foi confirmada pela Portela, sem detalhes sobre a causa da morte do intérprete. A escola decretou também o luto oficial de 3 dias.

O velório ocorrerá nesta quarta-feira, dia 1º, a partir das 9h, na Quadra da Portela, localizada em Osvaldo Cruz, no Rio de Janeiro.