Galera Record anuncia lançamento simultâneo de novo livro de Colleen Hoover

A editora Galera Record anunciou nessa terça-feira, 30, a data de lançamento no Brasil de Mulher em Queda, novo livro da autora Colleen Hoover. A obra é descrita como "um suspense cheio de reviravoltas" e a edição em português terá lançamento simultâneo com a original em inglês, em 13 de janeiro de 2026.

O livro já está em pré-venda e trata-se do mais recente trabalho da autora conhecida por sucessos como a duologia É Assim que Acaba e o suspense psicológico Verity, transformado em filme, ainda inédito, com Dakota Johnson e Anne Hathaway. Dona de 24 romances e novelas já publicados, a escritora é considerada um dos maiores fenômenos da literatura da atualidade, tendo vendido mais de 30 milhões de exemplares no mundo, sendo 6 milhões somente no Brasil.

Mulher em Queda conta a história de Petra Rose, uma autora aclamada que entra em crise após a reação devastadora do público à adaptação de uma de suas obras. Sem credibilidade e criatividade, ela se transforma em alvo do ódio das redes sociais e sua carreira fica cada vez mais próxima do fim.