Festival do Rio começa nesta quinta com 'O Agente Secreto' e mais cotados ao Oscar

Entre os títulos internacionais, o Festival do Rio apresenta longas que passaram pelos principais festivais do mundo arrecadando prêmios e conquistando elogios da crítica - alguns dos quais com alto potencial de chegarem até as principais categorias do Oscar 2026.

No total, a programação conta com 14 longas pré-selecionados por seus respectivos países para a disputa de melhor filme internacional. Além de alguns bem cotados para a categoria, como o badalado Valor Sentimental, do norueguês Joachim Trier, e o tunisiano A Voz de Hind Rajab, aplaudido por mais de 20 minutos no Festival de Veneza, a programação conta com o novo filme do húngaro László Nemes, Órfão, e o chileno O Olhar Misterioso do Flamingo, vencedor da mostra paralela Un Certain Regard em Cannes.

Entre outros destaques da programação estão os títulos A Cronologia da Água, primeiro longa dirigido por Kristen Stewart, Alpha, terror corporal da francesa Julia Ducournau (de Grave, de 2016, e Titane, de 2021), Balada de um Jogador, de Edward Berger (Conclave) e The Mastermind, de Kelly Reichardt. Morra, Amor!, estrelado por Jennifer Lawrence e Robert Pattinson, Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria, que deu a Rose Byrne o Urso de Prata de melhor atriz em Berlim, e La Grazia, do italiano Paolo Sorrentino, também estão entre os mais badalados do festival.

A atriz francesa Juliette Binoche estará no evento para apresentar In-I in Motion, seu primeiro trabalho como diretora, e Bill Kramer, CEO da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, participa para, segundo comunicado, "fortalecer o papel do Festival como ponto de encontro internacional".

A sessão de abertura, que ocorrerá na sexta-feira, 3, no Cine Odeon, será com Depois da Caçada, o novo drama de Luca Guadagnino com Julia Roberts, Ayo Edebiri e Andrew Garfield. Já a sessão de encerramento será com Hamnet: A Vida Antes de Hamlet, drama histórico da diretora Chloé Zhao que conquistou o prêmio de público no Festival de Toronto.

Além de sessões pagas, a mostra conta também com sessões gratuitas, espalhadas por centros culturais, museus e complexos do circuito Estação. A programação completa pode ser conferida no site oficial do Festival do Rio.