Eric Dane fala sobre diagnóstico de ELA: Vou lutar até o fim

Eric Dane, conhecido por atuar em séries como Greys Anatomy e Euphoria, falou sobre seu diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica (ELA), doença neurodegenerativa que afeta o sistema nervoso progressivamente, acarretando em paralisia motora irreversível.

"Tenho duas filhas em casa. Quero vê-las se formarem na faculdade, se casarem, talvez terem netos. Quero estar presente em tudo isso. Então, vou lutar até o fim, até meu último suspiro", disse em bate-papo com o deputado da Califórnia, nos Estados Unidos, Eric Swalwell.

O ator é casado com Rebecca Gayheart. Juntos, os dois são pais de Billie Beatrice, de 15 anos, e de Georgia Geraldine, de 13.