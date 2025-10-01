Entenda a treta envolvendo famosos após saída de Brunna Gonçalves da Beija-Flor

"Até agora não entendi o porquê de criar essa rivalidade que nunca existiu. A Beija-Flor nunca teve cargo de musa e nunca vai ter. As posições fixas são eternamente daqueles que dedicam sua vida à escola (Selminha, Claudinho, Neguinho, Neide, Sonia Capeta, Raíssa e tantos outros)", disse.

Em suas declarações, o empresário afirmou que o debate público prejudica o carnaval e apontou que "pessoas querem viver de fofocas às custas das escolas."

"Esse caos não é bom para o carnaval. Nós não vivemos disso, vivemos de cultura, de multiartistas incríveis, e eles devem estar sempre no lugar de protagonismo. Espero que entendam a importância de noticiá-los mais do que pessoas que querem viver de fofocas às custas das escolas", afirmou.

Ludmilla responde às acusações

Nas redes sociais, Ludmilla negou qualquer participação em campanhas contra Giovanna e defendeu Brunna, afirmando que a esposa apenas respondeu a críticas injustas. A cantora disse que não vive de "fofoca" e que, se tivesse algo a declarar, falaria de forma direta.

"Ah, Gabriel, me poupe. De onde veio essa ideia? Eu não preciso pedir nada para ninguém, e se tiver algo a dizer, eu falo diretamente. A Brunna apenas se defendeu das mentiras que estão sendo espalhadas sobre ela", escreveu a cantora.