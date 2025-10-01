Em 'A Fazenda', formação da Roça força inimizades e desfaz aliança

A eliminação desta semana começou com o voto do Fazendeiro Dudu Camargo. Ele indicou Rayane.

O mais votado pela sede foi Matheus. Entretanto, por ser aliado de Yoná, que possuía o Poder do Lampião, ele se safou: a peoa redirecionou seus votos para Walério.

O outro Poder do Lampião foi entregue para Duda. Ela ofereceu, através dele, a possibilidade da escolha de outros dois peões da sede para a "puxada da baia" (em que o peão com mais votos na sede puxa um participantes para ir diretamente para a Roça).

Duda optou por Fernando e Luiz Mesquita. A escolha não funcionou, já que Walério a puxou para a eliminação.

Renata, por sua vez, foi escolhida através da dinâmica do Resta um. Ela, Walério e Rayane disputarão a Prova do Fazendeiro nesta quarta-feira, 1º.

A eliminação ocorrerá um dia depois, na quinta-feira, 2.