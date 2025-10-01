Como foi o acidente que matou Leonardo na versão original de 'Vale Tudo'?

Nos capítulos recentes de Vale Tudo, o mistério em torno de Leonardo (Guilherme Magon), filho de Odete Roitman (Débora Bloch), voltou a chamar atenção. Na releitura da trama, assinada por Manuela Dias, o personagem sobreviveu a um grave acidente, mas ficou com sequelas severas e precisa de acompanhamento constante para atividades básicas, como se comunicar e se alimentar.

A versão contrasta com a novela exibida originalmente em 1988, quando o destino de Leonardo foi diferente.

Na história original, Leonardo também era irmão gêmeo de Heleninha (Renata Sorrah), no entanto, o personagem nunca apareceu na novela. Os dois se envolveram em um acidente de carro após uma sequência de conflitos familiares. Na ocasião, o personagem não resistiu e morreu, sendo lembrado apenas como parte do passado sombrio da família Roitman.