Brasileiros se revoltam com data de estreia de 'O Agente Secreto' no Reino Unido

Usuários brasileiros invadiram o perfil da distribuidora Mubi nas redes sociais para reclamar da data de estreia de O Agente Secreto no Reino Unido. De acordo com a empresa, o filme de Kleber Mendonça Filho estreia por lá em 20 de fevereiro, último dia de elegibilidade para concorrer ao Bafta, o 'Oscar britânico'.

"Como assim 20 de fevereiro no Reino Unido? Tarde demais para as premiações. Muito tarde. Antecipa isso aí", escreveu um internauta. "20 de fevereiro??? Vocês não estão ajudando a campanha do filme no Oscar", explanou outro. Na última temporada de premiações, Ainda Estou Aqui sofreu com problemas similares e acabou perdendo o Bafta de Melhor Filme Estrangeiro para Emilia Pérez.

Quando estreia no Brasil?