Prova de Fogo define estratégias e peões sacrificam aliado na Roça em A Fazenda

Com a próxima Roça chegando, os ânimos esquentaram em A Fazenda 17, nessa segunda-feira, 29. Novas desavenças e vantagens para os peões rolaram após a Prova de Fogo, além da decisão sobre quem comporia a Baia nesta semana.

Também houve punição e, durante a edição do dia, foram feitos alguns recortes da dinâmica do Ferra Peão, que ocorreu na noite de domingo, já que não houve dinâmicas nem transmissão ao vivo do programa.

'A Fazenda': Fernando joga água em Tamires, romance e tretas com comida despontam