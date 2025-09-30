Matthew McConaughey fala sobre casamento com brasileira

O ator e produtor Matthew McConaughey participou do podcast Modern Wisdom apresentado pelo inglês Chris Williamson. Na conversa, ele revelou por que demorou seis anos para se casar com a brasileira Camila Alves. O casal se conheceu em 2006, mas só se casou em 2012, quando já tinha dois filhos, Levi e Vida. Hoje eles têm um terceiro, Livingston.

O ator contou que, quando Levi tinha quatro anos, ele cobrou o pai perguntando por que a mãe não tinha o sobrenome McConaughey. "É uma ótima pergunta, mas quero dizer, ela não é (McConaughey) porque não somos casados. Quando você se casa, você muda seu nome", explicou o pai.

O primogênito, então, perguntou: "'Você está com medo?' Ele tinha quatro anos, cara. E eu falei: 1Sim, acho que estou'", respondeu o ator. A atitude do primogênito fez o casal finalmente oficializar a união. O ator contou que foi a partir desta pergunta de Levi que ele e Camila foram procurar um pastor para conversar sobre o casamento. "Estávamos namorando há tanto tempo. Ficamos noivos. Eu não queria fazer aquilo só pelo protocolo", disse.