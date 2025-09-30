James Dean: relembre carreira meteórica do ator e indicações póstumas ao Oscar

Ao todo, foram sete filmes. Entre 1951 e 1953, fez papéis pequenos ou coadjuvantes em O Marujo Foi na Onda, Baionetas Caladas, Sinfonia Prateada e Atalhos do Destino. O destaque viria dois anos depois, em 1955, com os protagonistas Cal Trask, de Vidas Amargas, e Jim Stark, de Juventude Transviada.

Em ambos, deu vida a um jovem em conflito com o seu redor. No primeiro, a tensão se dava especialmente com seu irmão em uma família tumultuada, como uma menção à história bíblica de Abel e Caim. No outro, um desajustado que chegava a ser preso e se envolvia com outros jovens que não eram exatamente das melhores companhias. James Dean ainda filmou Assim Caminha a Humanidade, em que contracena com Elizabeth Taylor e Rock Hudson. O filme foi lançado somente após sua morte, em 1956.

Por que James Dean foi tão marcante na história do cinema

Em análise publicada no Estadão há alguns anos, o crítico Luiz Carlos Merten descreveu James Dean como um ator "insuperável em cenas de descontrole emocional": "O que ele colocou na tela foi a personificação da rebeldia e das angústias próprias da juventude da década de 1950". "O fato de haver morrido tão jovem consolidou o mito". (Clique aqui para ler mais)

Tudo isso se somou para que o ator fosse indicado ao Oscar em duas ocasiões - ambas, de forma póstuma. Em 1956, por Juventude Transviada, quando o prêmio de melhor ator foi vencido por Ernest Borgnine (Marty). Também disputaram Frank Sinatra (O Homem do Braço de Ouro), James Cagney (Ama-Me ou Esquece-Me) e Spencer Tracy (Conspiração de Silêncio).

Já no ano seguinte, foi indicado novamente ao prêmio de melhor ator, desta vez vencido por Yul Brynner (O Rei e Eu). Também disputaram a estatueta seu colega de Assim Caminha a Humanidade, Rock Hudson, Kirk Douglas (Ricardo III), e Laurence Olivier (Sede de Viver).