Florence Welch revela já ter sofrido aborto: O mais perto que cheguei da morte

Florence Welch falou sobre ter passado por um aborto espontâneo e uma gravidez ectópica, que acontece quando um óvulo fertilizado se implanta fora do útero, em 2023. No caso da cantora, o óvulo se implantou na trompa de falópio, que se rompeu e causou uma hemorragia interna.

"O mais perto que cheguei de gerar vida foi o mais perto que cheguei da morte. E senti como se tivesse atravessado uma porta, e estava repleta de mulheres gritando", disse ao The Guardian.

Na época, ela e o namorado haviam decidido tentar ter um filho; A artista não pensava que fosse conseguir engravidar por ter 37 anos de idade, mas engravidou na primeira tentativa. "Pareceu mágico."