Criador de Tocanna, IA que incomodou Jay-Z, foca agora em música sobre o Rio: 'É uma sátira'

Foi ele o criador da imagem de Katy Perry com um vestido florido e outro de "chave" no Met Gala do ano passado. A imagem rodou o mundo e chegou até à mãe da cantora. "A intenção foi provocar a fã base e deixar as pessoas confusas mesmo. Consegui enganar até a mãe dela", diz Gustavo.

Com Tocanna, segundo ele, o objetivo é mais entreter do que provocar. Gustavo detalha que ele mesmo escreveu a letra de São Paulo. "A intenção, desde o início, era ser algo cômico, absurdo e divertido. A Tocanna não nasceu para ser uma cantora 'séria', ela é uma sátira, um meme de artista pop", afirma.

De fato, apesar de nunca ter descrito diretamente que Tocanna é uma criação de IA, o designer brinca com as descrições da "cantora". No Spotify, ele escreveu que Tocanna "foi a primeira cantora de origem animal a ser indicada ao Grammy e também a primeira a assumir o cargo de embaixadora da ONU".

Embate com Jay-Z

Tocanna surgiu como uma brincadeira entre Gustavo e um amigo no ano passado. "Tivemos vontade de criar um personagem meio humano, meio animal. Escolhemos o tucano porque estávamos acompanhando essa onda de personagens criados por inteligência artificial. Ele acabou desistindo do projeto, mas eu continuei e transformei essa ideia em algo maior", conta ele.

A personagem tomou o público da internet com São Paulo, que aparecia ao fundo em vídeos cômicos sobre a cidade. Ganhou versões em diversos idiomas - e foi a em espanhol que fez a faixa se popularizar ainda mais e chegar até Jay-Z.