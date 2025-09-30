Chic Show Festival, que tinha Jorge Ben como principal atração, é cancelado em SP

O segunda edição do Chic Show Festival, que ocorreria em 6 de dezembro na Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo, foi cancelada pela produção na segunda-feira, 29.

O evento, que celebra a "história da música negra no Brasil", contaria com atrações como Jorge Ben Jor, Arrested Development, Mano Brown e Luedji Luna.

A edição foi cancelada por meio de um comunicado oficial por "motivos de força maior".