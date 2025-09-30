Atriz Elisa Lucinda comenta prisão da sobrinha pela imigração em Los Angeles

"Vamos ter que aguardar mais algumas horas para termos novas informações atualizadas. Agradeço o carinho de todo mundo", escreveu Elisa.

Nos comentários da publicação, amigos manifestaram apoio à família. "Torcida forte", publicou a cantora Zélia Duncan. "Meu Deus! Que absurdo total! Horror!", escreveu a atriz Malu Galli.

Atualização sobre o caso

Tucker May informou na noite dessa segunda-feira, 29, que localizou a esposa em um centro de detenção no estado da Louisiana, após quase três dias de transferências.

"Ela está sendo mantida em um campo de detenção na Louisiana. Depois de quase três dias de viagem algemada, com períodos de mais de 12 horas sem comida ou água e pouco ou nenhum sono, ela não recebeu uma cama nesta unidade. Enquanto escrevo, ela tenta dormir no chão. Estão negando tratamento para uma condição na coluna, apesar de haver reconhecimento por escrito de uma instalação administrada pela mesma empresa de que ela precisa disso", relatou no Instagram.

Segundo May, Bárbara "não tem antecedentes criminais, mas está recebendo um tratamento desumano que não seria aceitável nem para criminosos perigosos". Ele encerrou o texto pedindo apoio: "Por favor, continuem me ajudando a exigir ação pela minha esposa e outros detidos que não merecem isso. Obrigado."