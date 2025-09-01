Ana Clara vai morrer em 'Vale Tudo'?

O destino de Ana Clara (Samantha Jones) está selado na novela Vale Tudo. Após levar um tiro no capítulo desta segunda-feira, 29, a cuidadora não sobreviverá aos ferimentos e morrerá no capítulo desta terça-feira, 30.

O disparo foi feito por Odete Roitman (Débora Bloch) após as duas terem uma discussão acalorada sobre Leonardo Roitman (Guilherme Magon). Cansada de Odete, Ana Clara ameaçou contar o segredo da empresária à Heleninha Roitman (Paolla Oliveira) e revelar que o filho da vilã está vivo.

Sem mais nada a perder e desesperada com a situação, Odete atirou em Ana Clara e deixou o local, abandonando o corpo da cuidadora e o próprio filho. O que a dona da TCA não esperava era que, em seu último suspiro, Ana Clara conseguisse mandar sua localização para Heleninha.