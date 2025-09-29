Wagner Moura critica cobrança por posicionamento político de artistas: Não é pra todo mundo

"Tenho resistência à cobrança para que artistas se posicionem. Ninguém tem que falar, porque, quando fala, tem que segurar o rojão. Não é pra todo mundo", disse.

Na semana passada, o protagonista de O Agente Secreto participou de um ato em Salvador contra as chamadas PECs da Blindagem e da Anistia. Ele subiu em um trio elétrico e chegou a cantar ao lado de Daniela Mercury.

O ator contou já ter enfrentado críticas ao manifestar sua ideologia, mas destacou que respeita os colegas que preferem não se pronunciar.

Wagner Moura também falou sobre a relação entre arte e política. Para ele, toda obra artística carrega um aspecto político, ainda que não seja a intenção inicial.

"Vamos bulir com alguma coisa dentro de você, transformar, fazer pensar. Isso é política no meu jeito de ver. Todos os meus personagens são eu, as minhas emoções, como vejo as coisas. O que a gente vê na arte não é política. Ela está por trás", afirmou.

Ele ainda acrescentou que a identificação com o humano deve vir antes da leitura política. "Se me ponho vulnerável, se me exponho de forma que a pessoa consegue se ver, começa o jogo. Ela vai ver, a partir desse caminho, os aspectos políticos, tudo que vem depois. Primeiro tem que ter a gente, senão vira uma coisa chata de gente falando de política."