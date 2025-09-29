Sequência de 'A Rede Social' escala astros de 'Succession' e 'O Urso'

A Rede Social, longa do diretor David Fincher sobre o empresário Mark Zuckerberg e a criação do Facebook, ganhará uma sequência com um elenco de peso. Os atores Jeremy Allen White, da série O Urso, Jeremy Strong, de Succession, e a atriz Mikey Madison, vencedora do Oscar de melhor atriz pelo filme Anora, foram confirmados na produção na última semana.

A produção, que se chamará The Social Reckoning (ainda sem título em português) não contará com o retorno de Fincher ou do ator Jesse Eisenberg, que interpretou Zuckerberg na obra de 2010.

O cineasta Aaron Sorkin, responsável pelo roteiro do longa original, será o diretor do novo projeto. Já Zuckerberg será vivido por Strong.