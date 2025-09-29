Nicole Kidman e Keith Urban se separam após 19 anos, diz revista

Nicole Kidman e Keith Urban se separaram após 19 anos de casamento, segundo a revista americana People. A atriz de 58 anos e o cantor de 57 eram casados desde 2006 e têm duas filhas.

A informação foi divulgada inicialmente pelo tabloide TMZ, que afirmou que o casal está morando em casas separadas desde o início do verão americano, ou seja, por volta de julho.

Uma fonte confirmou a informação à People, afirmando que Nicole não queria o fim da relação e estava "lutando para salvar o casamento".