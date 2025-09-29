Famosos se despedem e prestam homenagens a Berta Loran

Ary Fontoura, com quem Berta contracenou em Amor com Amor se Paga, postou um vídeo da novela e escreveu: "Hoje nos despedimos de Berta Loran. Nesta cena de Amor com Amor se Paga, fica registrado o talento, a leveza e a graça dessa atriz que iluminou a TV e o teatro brasileiro. Vai com Deus, amiga querida", escreveu Ary.

Outra pessoa que se manifestou e com quem Berta trabalhou em Amor com Amor se Paga foi Mayara Magri. "Tchau, Frosina", escreveu Mayara, chamando Berta pelo nome da personagem que fez no folhetim de 1984.

O ator e diretor Miguel Falabella relembrou das conversas que teve com a amiga ao longo da vida. "Tive o privilégio de ouvi-la contar histórias. Do pai lhe ensinando a dizer (é bonito ensinar a dizer), de suas longas travessias. A fria Varsóvia da infância. O teatro rebolado. Vedeta no teatro de revista, cômica por excelência, a menina Basza volta para casa. Meu aplauso, reverência e gratidão", registrou Miguel.

Miguel Falabella, Marisa Orth e Vera Fischer prestaram homenagens a Berta Loran Imagem: Reprodução/Instagram

A jornalista e apresentadora Fátima Bernardes postou uma foto ao lado da atriz quando ela esteve no programa Encontro. No story, Fátima resumiu a veterana: "Uma mulher inteligente, apaixonada pela vida e pela arte de representar".