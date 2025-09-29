Band contrata Chris Flores para lugar de Cátia Fonseca no 'Melhor da Tarde'

Chris Flores é a nova apresentadora do programa Melhor da Tarde, da TV Bandeirantes. A novidade foi anunciada na tarde de hoje e ocorre três meses após a saída de Cátia Fonseca da atração.

Após dois anos fora da televisão, Chris retorna à TV aberta e apresentará o programa ao lado do jornalista Léo Dias. A data de estreia da apresentadora ainda não foi confirmada, mas deve ocorrer no começo de outubro.

"A partir de outubro, em data a ser definida, ela passará a integrar a equipe do Melhor da Tarde ao lado de Leo Dias e JP Vergueiro. O programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 14h30", afirmou o canal de televisão em comunicado publicado na coluna Flávio Ricco, do Portal Léo Dias.