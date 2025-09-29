'A Fazenda': Fernando joga água em Tamires; romance e tretas com comida despontam

Neste fim de semana de A Fazenda 17, a festa de sexta-feira, 27, e a dinâmica do Ferra Peão no domingo, 29, alteraram o ânimo dos participantes. Duda Wendling e Matheus começaram um clima de romance e as discussões sobre comida aumentaram. Fernando e Tamires brigaram novamente e o peão jogou água nela.

A festa, que ocorreu logo após a eliminação de Gabily, contou com a cantora Paula Mattos. Após receber flertes de Matheus e de Luiz Mesquita, Duda escolheu o ex-infiltrado. Ambos protagonizaram o primeiro beijo da temporada na casa da árvore.

Mais tarde, durante a dinâmica, Mesquita comentou sobre o assunto. Duda o havia alertado anteriormente que o via como amigo.