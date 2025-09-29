A cineasta brasileira Bárbara Marques foi detida pela imigração e desapareceu nos EUA

Nascida em Vitória (ES), Bárbara Marques é formada em Cinema pela Universidade Estácio de Sá, no Rio de Janeiro. Desde 2018, vive em Los Angeles, onde desenvolveu carreira como diretora, produtora e atriz.

Em entrevista à Voyage LA, ela conta que o interesse pelas artes surgiu ainda na infância, inspirado pela tia, a atriz Elisa Lucinda. Aos 17 anos, Bárbara estreou nos palcos em uma montagem de O Santo e a Porca, de Ariano Suassuna.

Aos 19 anos, mudou para o Rio para estudar interpretação na Casa das Artes de Laranjeiras (CAL) e, posteriormente, aprofundou sua formação em cinema. No período, trabalhou em curtas-metragens, peças teatrais e em produções de TV e cinema, além de atuar em projetos em Angola.

Em Los Angeles, dirigiu o curta Cartaxo (2019), em homenagem à atriz Marcelia Cartaxo, além de produções como Love (2023), vencedor de melhor documentário no Filmae Film Festival de Brasília, e Pretas (2023), exibido no Los Angeles Brazilian Film Festival.

Prisão após audiência de imigração

Segundo May, a cineasta foi presa logo após um encontro com agentes de imigração no prédio federal do centro de Los Angeles. Ele relatou que, ao fim da reunião, os atendentes afirmaram que tudo estava correto com a documentação do casal.