Mulher de Cris Pereira defende o humorista após condenação por estupro de vulnerável

Mary afirmou que não poderia se aprofundar nos detalhes da situação pelo fato de o processo estar em "sigilo" na Justiça, mas relatou: "Esse processo chegou para a gente logo após eu anunciar a minha gravidez para a família, dois meses depois de eu e o Cris termos nos casado. Coincidência ou não, tirem as suas conclusões. A gente tem a nossa opinião, mas eu vou guardar ela para a gente."

E continuou: "Algo assim não atinge só ao Cris. Atinge a mim, como esposa, atinge a toda a nossa família, tamanha injustiça sendo feita com a gente."

A mulher de Cris Pereira ressaltou sua defesa em relação ao humorista: "O orgulho que eu tenho do meu marido, de mesmo com uma acusação dessa nas costas, ter que estar provando inocência nos bastidores, subir no palco e fazer multidões sorrirem."

"Isso tudo só nos fortaleceu enquanto casal, família e amor. A gente só tem a agradecer todo o apoio recebido, todo o caminho. E é isso que eu peço: continuem apoiando o Cris, acreditando no Cris, prestigiando ele. E a verdade vai vir à tona. Vocês não se arrependerão de estar do lado certo", concluiu Mary.

No sábado, 27, Cris Pereira também publicou um vídeo em que se pronuncia a respeito da condenação e das acusações.

Entenda a condenação de estupro envolvendo Cris Pereira