Esposa comenta demência de Bruce Willis: 'É como um longo adeus'

Emma Heming, esposa de Bruce Willis, falou, em entrevista ao programa Fantástico deste domingo, 28, a respeito da situação do ator, que foi diagnosticado com demência frontotemporal há alguns anos, "Ouvi de diferentes neurologistas que esta é a pior de todas as demências. No começo, é muito difícil de identificar os sinais, porque eles vêm aos poucos", contou.

"É como se fosse um longo adeus, uma jornada que progride lentamente. Com o tempo você percebe que precisará de mais ajuda e apoio", disse. "É uma doença muito agressiva. Mas, no geral, acho que ele está se saindo muito bem", complementou.

Emma também comentou sobre a decisão de viver numa casa separada da do ator, e sobre buscar ajuda para os cuidados com ele.