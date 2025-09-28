Amanda Wanessa: Entenda a disputa em torno da cantora gospel

Dobson dos Santos, casado com Amanda há mais de dez anos, já esteve no centro de episódios de conflito com os pais e a irmã da artista.

Em julho de 2025, ele foi filmado agredindo o sogro em uma enfermaria do Hospital Português, no Recife. A mãe e a irmã da cantora possuem medida protetiva contra ele.

A família afirma ainda que, em 2023, o marido impedia a visita de parentes à casa onde viviam. Dobson negou e disse apenas não querer "ninguém morando" no apartamento do casal.

Em dezembro do mesmo ano, uma decisão judicial determinou que ele garantisse as visitas ao menos quatro vezes por semana. No primeiro dia após a sentença, familiares relataram ter ficado sete horas em frente ao condomínio sem conseguir entrar.

Em 31 de julho de 2025, Amanda voltou a ser internada no Hospital Português por complicações não divulgadas. Na ocasião, Dobson foi novamente acusado de tentar restringir o acesso da família dela à unidade de saúde. O pai registrou boletim de ocorrência contra o genro na Delegacia do Idoso.

Dobson negou as agressões e afirmou que o vídeo em que aparece chutando o sogro foi "manipulado" e "descontextualizado".