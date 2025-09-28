Após desmaiar no palco, Lola Young atualiza estado de saúde: 'Estou bem agora'

A cantora britânica Lola Young passou por um susto na noite do último sábado, 27, durante sua apresentação no festival All Things Go, em Nova York. A artista desmaiou enquanto cantava a música Conceited e precisou ser retirada do palco pela equipe de atendimento.

Pouco depois, sua colega de gravadora Remi Wolf subiu ao palco e tranquilizou o público: "Minha amiga Lola está nos bastidores, e ela está bem", após descrever o incidente como "realmente assustador".

Atualização sobre o estado de saúde