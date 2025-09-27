Priscilla Presley revela que Elvis cogitou aborto durante gravidez de Lisa Marie

Priscilla Presley tinha pouco mais de 20 anos quando engravidou de Lisa Marie Presley, ainda na noite de núpcias com o cantor Elvis. Em Softly, As I Leave You: Life After Elvis, seu novo livro de memórias, ela relata que ficou atordoada com a notícia e que o casal não estava pronto para ter um filho.

"Ele temia o impacto da paternidade em sua carreira. Seus fãs ainda estavam se adaptando ao fato dele ser um homem casado", escreve.

Foram semanas de indecisão até que, segundo Priscilla, Elvis a perguntou se ela queria fazer um aborto. "Disse que apoiaria o que eu quisesse fazer. A enormidade daquilo me atingiu e comecei a chorar", conta.