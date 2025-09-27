Mário Sérgio morre hoje na novela 'Vale Tudo'

Mário Sérgio (Thomas Aquino) vai morrer no capítulo de hoje, sábado, 27, em 'Vale Tudo'. O personagem será, de forma não proposital, vítima da briga entre Odete Roitman (Débora Bloch) e Marco Aurélio (Alexandre Nero).

Como a vilã reparou que Marco Aurélio tem o costume de tomar sempre os mesmos remédios, aproveitou para encomendar uma versão envenenada e deixar com que o rival tomasse sem perceber.

Porém, Mário Sérgio surge em determinado momento reclamando de dores após jogar uma partida de futebol. Marco Aurélio sugere que o personagem tome um de seus remédios, que seriam ótimos para dor. Ele aceita o conselho e, em seguida, começa a passar mal.