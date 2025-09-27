Avenged Sevenfold adia shows no Brasil para 2026 por saúde de vocalista

Os shows da banda Avenged Sevenvold no Brasil, previstos para outubro, foram adiados e devem ser remarcados para 2026. A informação foi divulgada pela produtora 30e na noite de ontem, 26, e o motivo é um problema de saúde de um dos integrantes do grupo.

O vocalista M. Shadows publicou um vídeo em que explica ter sido diagnosticado com um hematoma nas cordas vocais. Segundo ele, se poupar sua voz, fazer tratamento e reabilitação, voltará a cantar o mais breve possível.

"Prometemos voltar mais fortes do que nunca. Seus ingressos se manterão válidos para os shows reagendados - novas datas estão a caminho e serão anunciadas na próxima semana. Obrigado por seu apoio, amor e compreensão", disse.