Altas horas de hoje começa mais tarde com homenagem a Marília Mendonça

O 'Altas Horas' de hoje, sábado, 27, traz uma homenagem a Marília Mendonça, cantora sertaneja que morreu em acidente aéreo há cerca de quatro anos, em 2021.

Diferente da maioria das edições inéditas, que conta com convidados variados, desta vez o foco recai somente sobre a artista. Serão reprisados momentos em que ela esteve no palco do programa desde sua primeira participação, em 2017. Além disso, músicas como Infiel, Eu Sei de Cor, De Quem É A Culpa, Ciumeira e Supera serão relembradas.

O Altas Horas de hoje vai ao ar mais tarde que o normal. O programa tem início à 0h20 e duração prevista até 1h25. O motivo para ser exibido mais tarde tem a ver com a Faixa Combate, horário que a Globo disponibilizará para a 2.ª edição do Spaten Fight Night, que contará com a luta entre Popó e Wanderlei Silva.