Ticiane Pinheiro faz acordo com a filha Rafa Justus sobre possível mudança para o Rio

Com a confirmação de que Cesar Tralli assumirá a bancada do Jornal Nacional em novembro, no Rio de Janeiro, a família do jornalista já discute como lidar com a nova rotina. Ticiane Pinheiro revelou que teve uma conversa franca com a filha mais velha, Rafaella Justus, de 16 anos, sobre a possibilidade de mudança.

Segundo Ticiane, a notícia foi recebida com surpresa por Rafa. "Quando o Cesar deu a notícia, a Rafa falou: 'Meu Deus, e agora a gente vai ter que se mudar?'", contou a apresentadora em entrevista à revista Quem. A jovem estuda no mesmo colégio desde os três anos de idade e está a dois anos de concluir o ensino médio.

Diante do cenário, mãe e filha combinaram duas alternativas: Rafa continuar em São Paulo com o pai, Roberto Justus, passando os fins de semana com a mãe no Rio, ou morar com Ticiane e visitar o pai nos finais de semana.