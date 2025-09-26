Spotify endurece regras para derrubar e rotular músicas feitas por IA

"Já estivemos aqui antes, de maneiras diferentes. Pense nos primeiros gravadores multicanal, na chegada do sintetizador, nas estações de trabalho de áudio digital, no autotune", comentou Charlie Hellman durante o briefing virtual. "Mas o fio condutor em cada um desses momentos era que cabia aos artistas decidirem, e o trabalho do resto de nós na indústria era garantir que essas decisões permanecessem em suas mãos."

O vice-presidente afirmou que a plataforma tem consciência de que há pontos positivos e pontos negativos do uso de IA na música. O objetivo, segundo ele, é dar aos artistas o poder de escolha sobre como trabalham, inclusive se usarão ou não a IA, e de dar aos ouvintes consciência sobre o que está sendo escutado.

"Não estamos aqui para punir artistas por usarem a IA de forma autêntica e responsável. Esperamos que o uso de ferramentas de produção de IA pelos artistas lhes permita ser mais criativos do que nunca, criar mais conteúdo que entusiasme os fãs e oferecer a melhor experiência possível no Spotify", disse. "Mas estamos aqui para deter os malfeitores que estão manipulando o sistema. E só podemos nos beneficiar de todo esse lado bom da IA se nos protegermos agressivamente contra o lado negativo."

O que vai mudar?

Conforme Sam Duboff, serão três as principais atualizações na plataforma. Confira detalhadamente como vai funcionar cada uma abaixo.

- Divulgação de IA nos créditos musicais: O Spotify disse estar apoiando um novo padrão para a indústria criado pela empresa DDEX, organização internacional para definição de padrões. Caso uma faixa inclua vocais gerados por IA, instrumentação de IA ou pós-produção assistida por IA, como mixagem ou masterização, essa informação será exibida nos créditos da plataforma ou de qualquer outro serviço que também utilize o padrão da DDEX. Segundo o streaming, mais de 15 selos e distribuidores musicais firmaram o compromisso de divulgar créditos de músicas feitas com IA.